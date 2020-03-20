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Коронавирус 12 минут назад

20 марта 202006:08

Коронавирус наращивает темпы продвижения по миру

Коронавирус наращивает темпы продвижения по миру

За сутки выявили более двадцати семи тысяч новых случаев. Более 1200 человек погибли. Самая высокая смертность от CОVID-19 в Италии. Там накануне число погибших превысило 3300, и теперь по этому печальному показателю Италия опережает Китай, при том, что заразившихся на Апеннинах вдвое меньше.

Третье место по числу инфицированных занимает Иран, отмечает телеканал "Россия 24". Там подтверждено более 18 тысяч случаев. Вирус уже проник более чем в 140 стран, заразилось 246 тысяч человек. Более 10 тысяч погибли.

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