Моряки с танкера "Патриот" вылетели на Родину

Экипаж танкера "Патриот", застрявшего в китайском порту Ниндэ, восточная провинция Фуцзянь, вылетел в пятницу утром из Китая. Об этом говорится в заявлении на официальной странице генерального консульства РФ в Гуанчжоу в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня, 20 марта 2020 года, в 04:30 утра члены экипажа танкера "Патриот" в сопровождении сотрудника генерального консульства России в Гуанчжоу на автобусе выехали из порта города Ниндэ в направлении международного аэропорта города Фучжоу, провинции Фуцзянь. В 09:37 рейсом авиакомпании "Сямэньские авиалинии" все 19 членов экипажа танкера "Патриот" вылетели в Японию", — цитирует заявление генконсульства телеканал "Россия 24".