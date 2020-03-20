Россия сокращает рейсы в США, ОАЭ и Великобританию

Россия вводит новые ограничения на авиасообщение из-за коронавируса. Изменения коснутся рейсов в США, Арабские Эмираты и Великобританию. С 20 марта полеты возможны только в столицы этих стран. И только из терминала F аэропорта Шереметьево. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Новые правила затрагивают компании группы Аэрофлот и S7. Аэрофлот сохранит регулярные рейсы в Лондон и Нью-Йорк из Москвы. А вот в Дубай отменят рейсы и Аэрофлот с "Победой" из Москвы, и S7 из Новосибирска.

Рейсы во все европейские страны сейчас сильно ограничены, напоминает телеканал "Россия 24". Плюс временно прекращено авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Узбекистаном и другими государствами.