Борис Джонсон рассказал, когда Великобритания справится с коронавирусом

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страна может изменить ситуацию с коронавирусом и достичь переломного момента, если будут приняты все необходимые меры, соответствующие намеченному плану.

По состоянию на 19 марта, согласно данным Университета Джона Хопкинсона, в Великобритании зарегистрировано не менее 2707 случаев заболевания коронавирусом по всей стране, а также 137 летальных исходов.

“Мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, и я абсолютно уверен, что мы способны победить эпидемию коронавируса в стране. Но только если мы предпримем меры, мы все предпримем меры, которые мы наметили”, — заявил Джонсон журналистам на ежедневном брифинге. Правда, позже он уточнил, что не может утверждать, что к концу июня ситуация разрешится.

Премьер-министр добавил, что в Лондоне могут потребоваться дальнейшие ограничительные меры, поскольку есть данные о дальнейшем распространении вируса в столице Великобритании. При этом Джонсон отметил, что далеко не все прислушались к рекомендации правительства относительно самоизоляции.

При этом, как отметил Джонсон, в Лондоне пока не остановлена работа общественного транспорта. Как отмечает CNBC, накануне в местных СМИ появилась информация о возможном введении в городе с 9-миллионным населением карантина, с закрытием въезда и выезда. И высказывания Джонсона “явно наводят людей на размышления”.