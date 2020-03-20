Топ-10 городов Китая с самой сильной экономикой

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса подорвала экономику многих городов, в особенности экономику Китая, есть и такие города, которые лучше других справятся с экономическими последствиями эпидемии, так как их экономика достаточно сильна.

Эксперты портала Yicai.com составили список самых экономически сильных городов Китая. Ниже мы расскажем о 10 самых сильных городах Китая с экономической точки зрения, восстановление которых после эпидемии коронавируса будет более быстрым в сравнении с остальными.

10. Тяньцзинь

Тяньцзинь – один из четырех городов центрального подчинения в Китае. ВВП по состоянию на 2019 год — 1.41 триллионов юаней. Это крупный промышленный и экономический центр страны. Главные отрасли – нефтехимия, легкая промышленность, автомобилестроение и машиностроение, а также пищевая промышленность.

9. Ханчжоу

Ханчжоу – столица провинции Чжэцзян. ВВП города, по данным на 2019 год, составляет 1.54 триллионов юаней.

8. Чэнду

Чэнду – город в провинции Сычуань. Это крупный центр экономики, торговли, финансов, науки и техники. Прежде всего, это важный промышленный центр, где основные отрасли – это машиностроение, производство продуктов питания, медикаментов, оборудования, а также сфера IT. ВВП города, по данным на 2019 год, составил 1.70 триллионов юаней.

7. Ухань

Ухань стал известен во всем мире после начала эпидемии коронавируса. Это мегаполис с населением более 12 миллионов человек. Это важный промышленный и экономический центр страны. Главной отраслью является машиностроение. ВВП города в 2019 году составил 1.72 триллионов юаней.

6. Сучжоу

В Сучжоу расположены предприятия химической, бумажной, хлопчатобумажной, пищевой промышленности. Как и во многих других городах Китая, здесь наблюдается строительным бум. ВВП в 2019 году составил 1.93 триллионов юаней.

5. Чунцин

Чунцин – город центрального подчинения в Китае. Это один из ведущих экономических центров страны. Здесь развита промышленность и торговля. Основные отрасли — химическая, машиностроительная и металлургическая. ВВП города в 2019 году составил 2.36 триллиона юаней.

4. Гуанчжоу

Гуанчжоу – столица провинции Гуандун. Население города превышает 14 миллионов человек. Город является крупнейшим туристическим, промышленным, финансовым и транспортным центром Китая. ВВП города в 2019 году достиг 2.36 триллионов юаней.

3. Шэньчжэнь

Шэньчжэнь – еще один город в провинции Гуандун. Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвёртым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, крупнейшим среди китайских городов по объёму экспорта и служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса. ВВП в 2019 году составил 2.69 триллионов юаней.

2. Пекин

Пекин – столица Китая. Это образовательный, политический и культурный центр страны. ВВП в 2019 году составил 3.54 триллионов юаней.

1. Шанхай

Шанхай – это важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт. В 2019 году ВВП города составил 3.82 триллионов юаней.