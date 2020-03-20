Сеул и Вашингтон подписали соглашение о валютном свопе на $60 млрд

Южная Корея и США подписали двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму $60 млрд, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Центробанка страны. Сеул ожидает, что этот шаг поможет уменьшить дефицит ликвидности, вызванный глобальным распространением нового коронавируса. Соглашение будет действовать в течение как минимум шести месяцев.

“Банк Кореи (BOK) планирует немедленно поставить американскую валюту, которую он обеспечивает, посредством соглашения о валютном свопе, и это, как ожидается, поможет стабилизировать местный валютный рынок, который демонстрирует быстрое изменение обменного курса из-за недавнего дефицита долларов", — говорится в пресс-релизе BOK.

19 марта корейский вон потерял по отношению к доллару США 40 единиц, к закрытию просев до десятилетнего минимума в 1285,70 вон/$. Таким образом инвесторы отреагировали на заявление регулятора, устремившись в более безопасные активы, в числе которых и американская валюта.

Ранее практически неограниченные валютные свопы запустили регуляторы пяти крупнейших экономик мира: ФРС, ЕЦБ, Банк Канады, Банк Англии и Банк Японии. В целом действия регуляторов оказали поддержку фондовым рынкам: многие ключевые индексы вернулись в зеленую зону. А о том, что действия BOK также внесли свою лепту, свидетельствует рост ключевого индекса южнокорейской фондовой биржи Kospi на 3,74%.