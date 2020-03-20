Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне

Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.

Поддержку котировкам также оказали планы США по закупкам нефти для стратегического резерва. Министерство энергетики США заявило, что к концу июня закупит до 30 миллионов баррелей нефти для стратегического резерва. Между тем, регуляторы в Техасе, крупнейшем нефтедобывающем штате страны, рассматривают возможность сокращения добычи.

К 08:15 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,6% и составила $29,21 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 4,4% до $26,33 за баррель.

По итогам торгов в 19 марта фьючерсы на Brent подорожали на 14,4%. Цена контрактов на WTI в четверг подскочила на 24%.

Цены на нефть обеих марок упали примерно на 40% за последние две недели после провала переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение об увеличении существующих сокращений добычи ОПЕК+, что привело к краху альянса и началу ценовой войны между производителями за долю рынка.

Администрация Трампа рассматривает возможность дипломатических мер, чтобы заставить Саудовскую Аравию ограничить поставки и подтолкнуть Россию к сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.