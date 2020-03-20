Китай и Южная Корея поддерживают желание Японии провести Олимпиаду

Министр иностранных дел Китая Ван И и его южнокорейский коллега Кан Ген Хва поддержали решимость Японии провести летние Олимпийские игры в запланированные сроки – с 24 июля по 9 августа. Правительство Японии выступает против переноса Игр из-за коронавирусной инфекции.

Заявления глав МИД Китая и Южной Корее прозвучало на трехсторонних видеопереговорах глав внешнеполитических ведомств. Японский министр Тосимицу Мотэги заявил о полной поддержке со стороны коллег. В ближайшее время пройдет видеоконференция министров здравоохранения трех стран.

Согласно информации ТАСС, в Японии более полутора тысяч случаев выявления вируса COVID-19. Зафиксировано 40 летальных исходов. Но в последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад.

