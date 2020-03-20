Россельхознадзор изменил статус Забайкальского края по ящуру

Федеральный Россельхознадзор изменил статус Забайкалья по ящуру. Регион разделили на 2 зоны: благополучную с вакцинацией и неблагополучную с вакцинацией. Сельхозпроизводители из благополучной зоны получат право вывозить продукцию за пределы края в Бурятию и ДФО. Таким образом, с муниципалитетов региона, которые не граничат с Монголией и Китаем, и где ранее не было зарегистрировано вспышек ящура, сняли запрет на вывоз мясной продукции и мяса за пределы Забайкальского края, передает ГТРК "Чита".

Напомним, мораторий на продажу этой продукции был введен с 2017 года. Однако на сегодняшний день в неблагополучной зоне по ящуру остается двенадцать приграничных районов. Несмотря на это сельхозтоваропроизводители могут поставлять свою продукцию в виде полуфабрикатов, а также отпрвалять мясо в тушах в Хабаровский край и Приморье, которые также находятся в неблагополучном статусе.