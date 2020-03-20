Группа российских дайверов не может вылететь из Египта из-за коронавируса

Группа дайверов крупного томского клуба, которая последнюю неделю провела в открытом море и не получала сообщения об отмене рейсов и закрытии границ, не может вылететь из Египта из-за отмены рейса. На яхте у берегов Хургады находятся 15 россиян.

Как сообщил один из членов клуба, они неделю находились в море без связи и не знали о закрытии границ и отмене рейса. Яхта с дайверами стоит в километре от порта. Россияне прилетели в Египет 14 марта из Москвы с пересадкой в Стамбуле, передает ТАСС.

Обратные билеты были куплены на 22 марта, но турецкая авиакомпания Pegasus отменила рейс. Дайверы обратились за помощью в российское консульство.

По данным Минздрава Египта, сейчас в стране зафиксировано 210 случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли, выздоровели 26. По решению правительства с 19 марта по 31 марта авиасообщение с другими странами приостановлено.

В декабре 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса, получившего название COVID-19. Заболевание распространилось более чем на 140 стран, включая Россию. Всемирная организацией здравоохранения признала ее пандемией.

Согласно последним данным, заразились по всему миру свыше 210 тысяч человек, около 8,5 тысяч стали жертвами пандемии.