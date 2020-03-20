Nokia представила смартфон Джеймса Бонда и "кнопку" за 39 евро

Компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов под легендарным финским брендом, крупно обновила модельный ряд. Главное место в анонсе занял Nokia 8.3 5G - первая модель компании с поддержкой высокоскоростных 5G-сетей, которой будут пользоваться герои нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

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Nokia 8.3 5G наделен 6,81-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 765G, 6 либо 8 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ встроенной памяти. Объем доступного пространства можно увеличить, подключив microSD-карту. Дисплей автоматически настраивает контрастность в зависимости от освещенности. Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе, аппарат выполнен в "скандинавском дизайне" и покрашен в цвет "полярной ночи".

В активе Nokia 8.3 5G четыре камеры с оптикой Zeiss: 64-мегапиксельный основной и 12-мп широкоугольный объективы, а также два дополнительных (датчик глубины для портретов и линза для макросъемки). На лицевой стороне - 24-мп "фронталка". Емкость батареи составляет 4500 мАч, заявлена поддержка зарядки мощностью до 18 Вт.

В продажу Nokia 8.3 5G поступит "летом", сказали в HMD. За вариант с 6/64 ГБ оперативной и внутренней памяти попросят 599 евро, с 8/128 ГБ - 649 евро.

Премьера фильма "Не время умирать", в которой должны появиться новинки Nokia, планировалась на апрель, но из-за эпидемии коронавируса была перенесена на ноябрь. В Великобритании картину покажут 12 ноября, в США - 25 ноября. Роль главного героя в 25-й части бондианы, как и в нескольких предыдущих фильмах, сыграет Дэниел Крейг.

Nokia 5.3 - модель среднего класса. Она оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 665 и 6,55-дюймовым экраном HD+. Выйдут три варианта: с 3, 4 или 6 ГБ "оперативки". Объем флеш-накопителя всегда ограничен 64 ГБ, но его можно увеличить с помощью microSD-карты. Сбоку имеется специальная кнопка для быстрого вызова "Ассистента" - голосового помощника Google.

Емкость батареи большая - 4000 мАч, и этого хватит на работу в автономном режиме до 2-х дней, пообещали в HMD. Вместе с этим мощность зарядки не слишком высокая - до 10 Вт. Nokia 5.3 начнут продавать в апреле по цене от 189 евро.

Nokia 1.3 - смартфон начального уровня, пришедший на смену прошлогоднему Nokia 1 Plus. Его снабдили простым чипом Qualcomm 215, 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD, 8-мегапиксельной основной и 8-мп селфи-камерой. При слабой начинке аккумулятор Nokia 1.3 довольно емкий - на 3000 мАч, и при этом съемный.

Работает аппарат на спецверсии Android 10 Go Edition, которая оптимизирована для слабых устройств с малым объемом оперативной и встроенной памяти. Их у новинки 1 и 16 ГБ (можно расширить microSD-картой емкостью до 400 ГБ) соответственно. В продажу Nokia 1.3 поступит к апрелю этого года, цена в Европе - 95 евро.

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Nokia 5310 является очень простым кнопочным телефоном из линейки Originals. В наличии 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, VGA-камера, MP3-плеер, FM-радио и 3,5-мм аудиовход для наушников. Встроенной памяти всего 16 мегабайт, но место можно увеличить за счет microSD-карты объемом до 32 ГБ.

Аккумулятора емкостью 1200 мАч должно хватить на 30 дней в режиме ожидания с двумя "симками". Релиз Nokia 5310 намечен на март. Цена в Европе - 39 евро.