Отменен Гран-при Монако

Четвертый этап "Формулы-1" Гран-при Монако также отменен из-за коронавирусной инфекции. Соревнования должны были пройти с 21 по 24 мая.

Гран-при Монако был включен в календарь "Формулы-1" в 1954 году, и с тех пор ни разу не переносился. Однако пандемия коронавирусной инфекции вынудила принять это непростое решение. Одним из факторов, заставивших организаторов отменить этап, стало выявление вируса COVID-19 у главы Монако князя Альбера II.

Ранее были отменены Гран-при Австралии, Гран-при Бахрейна, Гран-при Вьетнама, Гран-при Китая, а Гран-при Нидерландов и Гран-при Испании отложены на неопределенный срок. В лучшем случае сезон начнется в июне с восьмого этапа – Гран-при Азербайджана.