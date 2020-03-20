Трамп поддерживает приобретение правительством доли в некоторых компаниях США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит приобретение правительством доли в некоторых американских компаниях в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, пишет Reuters.

На вопрос, поддержит ли он приобретение федеральным правительством доли в некоторых компаниях, Трамп ответил: "Да. Я действительно поддержу".

Выступая на пресс-конференции в Белом доме в четверг, Трамп заявил: "Мы будем помогать авиационной отрасли. Мы будем помогать индустрии круизов. Вероятно, мы будем помогать гостиничному бизнесу".

Запросы о помощи в связи с распространением коронавируса в виде прямых грантов, займов, кредитных гарантий и налоговых льгот превысили 2 триллиона долларов. Однако компании обычно не приветствуют государственную собственность, опасаясь потерять контроль над своим бизнесом.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг призвал Конгресс принять меры по оказанию экономической помощи в размере 1 триллиона долларов к началу следующей недели. Он отметил, что правительство сосредоточено на том, чтобы обеспечить компании ликвидностью.

Отвечая на вопрос, достаточно ли стимулов в триллион долларов, Трамп сказал: "Мы узнаем об этом позже. Посмотрим, что будет происходить".

На этой неделе президент США подписал закон о финансовой помощи пострадавшим от вспышки коронавируса COVID-19 на сумму 100 миллиардов долларов.

Ранее он санкционировал отсрочку по налоговым выплатам на сумму 300 миллиардов долларов.