Netflix снизит качество видео, чтобы Европа не осталась без интернета

Онлайн-кинотеатр Netflix примет меры, чтобы снизить битрейт (объем передаваемых в единицу времени данных) показываемых пользователям в странах Европы фильмов. На этот шаг компания пошла по просьбе еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

"Netflix принял решение начать ограничивать битрейт во всех видеотрансляция в Европе сроком на 30 дней, - цитирует The Verge заявление компании. - По нашей оценке это cнизит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит хорошее качество сервиса нашим подписчикам". При этом в компании отказались сообщить The Verge, на сколько именно уже выросло потребление контента по всему миру.

Независимо от этого онлайн-кинотеатр уже применяет технологии, автоматически снижающие битрейт в перегруженных сетях или в районах, где у интернета низкая полоса пропускания. Главная цель ограничения - избежать ситуации, когда видео на устройстве зрителя останавливается для подгрузки данных.

По оценке Nielsen, вынужденная самоизоляция миллионов людей в Европе из-за эпидемии коронавируса может увеличить объем потребляемого видеоконтента почти на 60%. Кроме того, для многих в условиях карантина интернет стал каналом не только для связи и развлечений, но и для рабочих совещаний и образования, что тоже не может не сказаться объемах передаваемой информации.

Ранее на этой неделе факт резко выросшей нагрузки подтвердил глава Facebook Марк Цукерберг, подчеркнув, что количество звонков через WhatsApp и Messenger за последнее время удвоилось. А технический директор британского оператора Vodafone Скотт Петти сказал, что час пик интернет-трафика теперь растянулся примерно с полудня до 9 вечера.