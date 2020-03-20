Коронавирус добрался до Сибири: в регионах вводят режим повышенной готовности

Регионы Сибири вводят режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Количество и география заболевших продолжают расти. В выходные первые два случая были зарегистрированы в Кузбассе, как известно, оба пассажира прибыли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".



В настоящий момент их изолировали в инфекционной больнице Кемерово, где они проходят лечение. Определен и круг контактов заболевших. Анализ одного из них оказался отрицательным, остальные пока находятся под наблюдением врачей. Также в больнице находится и житель Красноярска, наличие у него опасного заболевания подтверждено у него на этой неделе. Он прибыл в в региону из Австрии транзитным рейсом через Москву. Диагноз еще троих красноярцев, находящихся сейчас в инфекционном отделении, еще предстоит уточнить - пробы крови отправили в новосибирский научный центр "Вектор".



Кроме того, COVID-19 на этой неделе был подтвержден у жителей Абакана и Томска. В связи с этом во всех сибирских регионах усилили санитарный контроль. Школьников отправили на каникулы, а вузы перешли на дистанционную форму обучения. Все массовые мероприятия отменены. Под особый контроль взяли и санитарное состояние общественного транспорта.