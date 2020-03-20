МИД России направил ноту протеста Франции за отказ принять круизный лайнер

Россия направила Франции ноту протеста из-за ситуации с круизным лайнером Costa Pacifica. На его борту 35 россиян и четверо белорусских граждан, которым уже третью неделю не дают сойти на берег. Судно 3 марта из Буэнос-Айреса направилось в Барселону. Испания не разрешила лайнеру зайти в порт из-за вспышки коронавируса COVID-19 на своей территории, после чего корабль отправился в Марсель. Однако местные власти не разрешили иностранным туристам покинуть судно. И это несмотря на то, что ни у кого из пассажиров коронавирус не диагностирован. В Москве призвали Париж пойти людям навстречу и как можно скорее разрешить ситуацию, сообщает телеканал "Россия 24".

Туристы с круизного судна должны были сойти 21 марта в Барселоне на твердую почву. Из Барселоны из аэропорта Барселоны у многих были забронированы билеты в Москву и другие российские города. 19 марта Costa Pacifica добралась до Марселя. Экипаж судна проинформирован о том, что судно должно изменить маршрут для высадки пассажиров в Генуе. Это значительно осложняет отправку россиян на Родину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что люди находятся на борту без схода с судна с 9 марта.

МИД Франции в ответ пояснил, что граждане Франции и стран ЕС могут вместе с супругами и детьми прибывать на национальную территорию, чтобы вернуться домой. Но для выходцев из других стран это невозможно в течение ближайших 30 дней, хотя нет никакого запрета на их выезд с национальной территории.

И сейчас в российском МИД пытаются помочь еще сотням российских туристов, которые оказались заложниками коронавируса в других странах. После переговоров с участием российских дипломатов на испанском острове Тенерифе удалось решить вопрос с расселением россиян по отелям.

Число инфицированных новым коронавирусом составило 244 523 человека, от вызванного им заболевания скончались 10 тысяч 30 человек. При этом более 86 тысяч заболевших выздоровели.