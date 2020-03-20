Банк "Союзный" признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банк "Союзный" банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), следует из решения суда.

ЦБ РФ в октябре 2018 г. отозвал у банка лицензию, и назначил временную администрацию для управления банков.

Банк входил в систему страхования вкладов.

Согласно данным временной администрации стоимость активов банка составляет 4 619 355 тыс. руб., а обязательства – 4 504 128 тыс. руб.

Финансовый анализ банка "Союз" показал, что сумма признанных ликвидатором требований кредиторов превышает стоимость имущества (активов) банка на 1 764 942 тыс. руб.

Таким образом, стоимость имущества (активов) ООО "КБ "Союзный" недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами, что свидетельствует о наличии признака банкротства, отмечается в решении суда.