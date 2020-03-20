Новичок "Сочи" Рами может завершить карьеру

Защитник "Сочи" Адиль Рами заявил, что может завершить карьеру. Одной из причин французский легионер назвал коронавирусную инфекцию.

34-летний чемпион мира в составе сборной Франции перешел в "Сочи" из "Фенербахче" в феврале. Адиль еще не успел сыграть за свой новый клуб ни одной встречи. И, возможно, не сыграет.

По информации Чемпионат.com, Рами опасается, что карантин затянется и он не сможет вернуться в футбол. Адиль огорчен, что не может вернуться во Францию.