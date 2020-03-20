Новичок "Сочи" Рами может завершить карьеру

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Коронавирус
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Начались испытания российской противокоронавирусной вакцины
- Число жертв COVID-19 приблизилось к 10 тысячам
- Доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями
- Установлены причины смерти москвички с коронавирусом
- Испания закрывает все отели
Картина дня
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Коронавирус закрывает святыни и ссорит страны между собой
- Михаил Мишустин: страна с пандемией справится
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Вести.Экономика
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Правительство РФ выступило с заявлением о мерах по защите от коронавируса
- Карантин в Европе привел к коллапсу интернет-сетей
- ЦБ начинает продажу валюты в рамках сделки по госпакету Сбербанка
- Товары и продукты для торговых сетей завозят круглосуточно
- Крупнейшая после Второй мировой войны волна закрытия предприятий обрушилась на США и ЕС
Вести.Hi-tech
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Обзор смартфона Oppo Find X2: флагман с амбициями
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Авто.Вести.Ru
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Официально представлено новое поколение Hyundai Elantra
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Вести в 20.00
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Россия продвинулась в изучении COVID-19
- Итальянцы нарушают карантин
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Вести-Москва
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COVID-19: москвичи развернули кампанию по помощи пожилым соседям
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- Розовую ветку метро закроют на несколько дней
Вести.Регионы
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Моряки-подводники отмечают профессиональный праздник
- Переход в Ворше на трассе М7 обрушился из-за нарушений ПДД
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Вести.Наука
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В России расшифровали геном коронавируса
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Телеканал "Культура"
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«Великая планета» Вахтанговского театра. Юлии Борисовой – 95
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Москва 24
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Приморье накрыло мощным ураганом
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В Крыму активно готовятся к открытию курортного сезона
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Паника из-за коронавируса может разрушить экономику США
9 часов назад
Коронавирус отменил Каннский кинофестиваль
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Гражданам Израиля запретили выходить из дома
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Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
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Россия начнет массовую проверку населения на коронавирус
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В Идлибе нашли место последнего боя Героя Филипова
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Расшифровка генома поможет создать лекарство от коронавируса
12 часов назад
ЕС попросил Netflix и YouTube ограничить качество видео
15 часов назад
Учёные подтвердили важную эволюционную теорию Дарвина
16 часов назад
РПЦ возобновила традицию крестных ходов во времена испытаний
18 часов назад
Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями
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