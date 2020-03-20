Правительство поддержит российских ретейлеров

20 марта Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны представить свои варианты механизмов поддержки ретейлеров. Задача перед ними стоит серьезная: согласно антикризисному плану правительства, торговые сети должны сформировать достаточные запасы продуктов питания, детских товаров, лекарств и медицинских изделий. Об этом они должны уведомлять власти, информируя их о содержимом складов. А для повышения оперативности в этом вопросе, ретейлерам предложат кредитоваться на льготных условиях, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 20 марта.

Кроме того, власти постараются максимально упростить процесс создания сверхзапасов, убрав лишние барьеры. “С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим «зелёный коридор» для импортёров и крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины”, — отметил Мишустин.

“Пустые полки, которые мы наблюдаем теперь в некоторых магазинах, людям не нравятся, их вид настораживает и пугает. Сверхзапасы как раз и решают эту проблему: в магазинах появляется достаточно товара даже при авральном сбыте продукции”, — пояснил “Известиям” член совета ТПП по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев.

Как отметил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ажиотажный спрос должен снизиться в ближайшие дни. При том, что по запасам продуктов проблем нет.

Издание отмечает, что большинство российских заводов и складских комплексов уже работают в авральном режиме, причем многие — круглосуточно.