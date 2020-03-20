20 марта 202009:21

Тестирование "устойчивого рунета" отложили из-за коронавируса

Учения, в ходе которых собирались протестировать новые способы обеспечения устойчивой работы российского сегмента Интернета, отложены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.

В ведомстве заявили, что "плановые учения отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19". В ближайшее время, сообщил информагентству представитель министерства, будет готов новый, уточненный график учений.

Ранее планировалось, что такие мероприятия должны проводиться четыре раза в год, в конце каждого квартала, и включать проверку различных механизмов реагирования на возможные угрозы устойчивой работе отечественного сегмента глобальной сети.

Так, в ходе намечавшихся исходно на 20 марта учения планировалось проверить, можно ли блокировать зашифрованный с помощью DNS трафик поверх HTTPS и TLS. Предполагается, что, передавая DNS-данные при помощи криптографических протоколов, можно затруднить перехват трафика.

В последний раз Минкомсвязь тестировало Рунет на устойчивость 23 декабря прошлого года. Проверяли риски и уязвимости "интернета вещей", включая системы такого рода на предприятии критической инфраструктуры, например - энергетики.

Текст: Вести.Hi-tech

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