Переход россиян на удаленку и падение рубля привели к дефициту ноутбуков

Дистрибьюторы электроники сообщают о внезапно возникшем дефиците - на складах компаний почти не осталось ноутбуков. В то время как падение курса рубля и перевод многих сотрудников на удаленную работу повысили спрос, предложение, наоборот, снизилось из-за проблем с производством в Юго-Восточной Азии.

О нехватке портативных компьютеров пишет РБК со ссылкой на источники - представителей нескольких торговых компаний и системных интеграторов. В основном это связано с резким ростом закупок компаниями, стремящимися обеспечить ноутбуками переводимых на дистанционную работу сотрудников.

Тренд к росту продаж ноутбуков зафиксировала и исследовательская компания GfK: в первую неделю марта по сравнению с предыдущей они выросли на 10%, а во вторую - уже на 27%. В GfK отметили, что такое объясняется в том числе реализацией россиянами отложенных планов покупки компьютеров из-за падения курса рубля, а сильнее всего вырос спрос на ноутбуки стоимостью выше 40 000 рублей.

"Из популярных в корпоративной среде брендов на складах дистрибьюторов уже ничего не найти", - цитирует РБК руководителя направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрия Шалеева. Речь идет о ноутбуках, а вот стационарные компьютеры и мини-ПК пока не в дефиците.