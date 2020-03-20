Итальянский сценарий пугает Европу, но Джонсон обещает изгнать коронавирус

В Великобритании количество заразившихся коронавирусом COVID-19 перевалило за 3200 человек, боле 140 погибли. Власти Соединенного Королевства признали необходимость экстренных мер и готовятся ограничить транспортное сообщение.

В Лондоне готовятся к тому, чтобы закрыть часть станций метро. Городские власти считают, что если лондонцы будут меньше пользоваться общественным транспортом, то с коронавирусом будет легче бороться.

20 марта закроются две линии метро. В правительстве Бориса Джонсона прорабатывают планы полного карантина. К поддержанию правопорядка в Лондоне уже готовы подключить около 20 тысяч военнослужащих и резервистов. Но с окончательным решением пока тянут, хотя это может произойдет в ближайшие дни.

"Будет, конечно, тяжело, но если надо, то что же поделаешь", — реагирует на такие меры продавец газет Мария.

Пока лондонцы пользуются свободой перемещения и общения: кафе и рестораны здесь никто не закрывал, разве что отдельные сети перешли в режим работы только на вынос. Итальянец Альберто и его приятель из Хорватии наслаждаются английским элем.

- На здоровье!

У каждого на всякий случай в кармане средства защиты от коронавируса.

"У меня с собой антибактериальный гель, мы носим с собой перчатки", — признается Ренато.

"Мы знаем об опасности, но сейчас после работы решили взять по пинте", — поясняет Альберто.

- Вас, что, вообще не беспокоит вся эта ситуация с коронавирусом?

"Нет, я очень обеспокоен. У меня есть основания, потому что я — итальянец, и мои родители как раз оттуда, где сейчас кошмар. Я обеспокоен, но страха у меня нет", — признается житель Апеннин.

Отсутствие жестких ограничений со стороны властей явно расхолаживает тех, кто относится к нынешнему кризису скептически.

"Многие люди уже заболели и выздоровели, потому что у них нормальная иммунная система. Значит, от этого все и зависит. А то, что делают сейчас во всем мире, — полная ерунда", — говорит другой.

С этого дня в Великобритании закрываются все школы, отменяются весенние экзамены. От правительства теперь требуют объяснить, а когда же их в итоге будут сдавать. Внятного ответа нет. Премьер-министр заявляет, что Великобритания победит вирус в течение трех месяцев.

"Я думаю, если мы предпримем все намеченные шаги, мы сможем переломить ситуацию за 12 недель, я абсолютно уверен, что мы сможем изгнать коронавирус из нашей страны", — обещает Борис Джонсон.

В российском посольстве в Лондоне сформирован кризисный штаб. Консульство с 23 марта прекращает ежедневный прием посетителей, но для тех, кому нужна экстренная помощь двери всегда открыты.

"Экстренные случае, в частности, те, которые касаются российских граждан: подготовка документов, вылет по чрезвычайным обстоятельствам — это все работает. Главная задача сейчас: сохранить работоспособность посольства, и при этом не пропустить вирус в коллектив", — пояснил посол России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Андрей Келин.

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что правительство экстренно закупило свыше двух с половиной миллионов защитных масок и десять тысяч бутылок с дезинфицирующим составом. Эти заявления прозвучали в тот момент, когда количество жертв от коронавируса в Италии достигло 3 тысяч 405 человек и превысило число погибших в Китае. Такой сценарий в Европе сегодня пугает всех.