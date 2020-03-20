Экстремалы на автомобилях вернулись из Диксона в Дудинку. Путешественники прошли по маршруту Великой северной экспедиции, которая состоялась в 1733-43 гг. Тогда командовал грандиозным научно-исследовательским предприятием капитан-командор Витус Беринг.

В XXI веке дорога оказалась тоже очень сложной, путешествие длилось 19 дней. К счастью, техника не подвела. Экстремалам удалось достичь Диксона — самого северного населённого пункат России. Там теперь развевается их флаг. Идею пройти таким тяжелым маршрутом поддержало Русское географическое общество, сообщает ГТРК "Красноярск".

Теперь все путешественники отправятся по домам. Им предстоит преодолеть пятосот километровый участок ямальских дорог, потом станет полегче — ехать можно будет по асфальт. Добираться до родных городов — Казань, Пермь, Березники — автомобилисты будут несколько дней.