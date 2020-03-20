Крупный пожар на донском рынке: горят торговые павильоны. В поселок Янтарный работает более ста человек, используется спецтехника. Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", возгорание на территории рынка "Атлант" возникло поздно ночью.

В огне — два торговых павильона. На площади 680 кв.м пожар удалось локализовать. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Как стало известно, произошло обрушение загоревшихся павильонов. Повышен ранг опасности пожара. Сообщается, что пострадавших нет. Работы по ликвидации вогзгорания продолжаются.