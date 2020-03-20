Техасский регулятор рассматривает возможность сокращения добычи нефти

Главный нефтяной регулятор Техаса впервые почти за полвека оценивает, стоит ли государству ограничить добычу нефти.

Двое из крупнейших производителей нефти в Техасе обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность сокращения добычи, пишет Reuters.

В связи с тем, что цены на нефть в этом году упали на 60%, Parsley Energy и Pioneer Natural Resources хотят, чтобы регулятор рассмотрел вопрос об установлении ограничений на объемы нефти, которые крупные компании могут поставлять на рынок.

Эта идея все еще находится на стадии предварительного обсуждения среди сотрудников Техасской железнодорожной комиссии, которая, несмотря на свое название, регулирует нефтяную отрасль, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

В последний раз комиссия вводила ограничения на добычу нефти в Техасе в марте 1972 года.

Цены на нефть рухнули после провала переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение об увеличении существующих сокращений добычи ОПЕК+. Вслед за этим началась ценовая война между Саудовской Аравией и Россией за долю на нефтяном рынке.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дипломатических мер, чтобы заставить Саудовскую Аравию ограничить поставки нефти и подтолкнуть Россию к сокращению добычи, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.