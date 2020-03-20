Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,1-78,31 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 78,15 рубля, опустившись на 97,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 83,99 рубля — это на 66,5 копейки ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 83,55 копейки до 80,78 рубля.

Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне. Президент США Дональд Трамп в четверг намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 5,8% и составила $30,12 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочила на 6,8% до $27,67 за баррель.