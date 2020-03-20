25 лет назад сектанты устроили зариновую атаку в токийском метро

Ровно 25 лет назад в токийском метро произошла зариновая атака. По разным данным погибли от 10 до 12 человек. Организатором того теракта стала неорелигиозная секта "Аум Синрике" (запрещена в России).

Выход из токийского метро. Центральная станция Касумигасэки. Вместе с Ито-сан поднимаемся по лестнице, на которой ровно 25 лет назад он и еще сотни пассажиров задыхаясь валились с ног и теряли сознание.

Утром 20 марта 1995 года Ито-сан как обычно ехал на работу, действие зарина началось, когда он все еще находился в вагоне поезда.

"Грудь как будто сдавило изнутри, в глазах все потемнело, внезапно начался насморк. Я такого никогда не испытывал. Собственно с тех пор я и ношу очки, зрение у меня так и не восстановилось, глаза очень быстро устают", — рассказал пострадавший от газовой атаки в токийском метро Такаэ Ито.

О том, что тогда сектанты "Аум Синрике" устроили в Токио репетицию "конца света", стало известно уже на суде. Смертоносные пары зарина — фанатики пронесли его в коробках для ланча, которые протыкали зонтиком перед выходом из вагонов, поразили свыше 6 тысяч человек, 14 из них скончались. Главный режиссер теракта – полуслепой

Сиоко Асахара в этот момент медитировал более чем в 100 километрах от Токио.

Этот мемориальный камень в местечке Камикуиси – единственное напоминание о том, что здесь четверть века назад располагались обширные владения секты. Завод по производству боевых отравляющих веществ находился в нескольких сотнях метров отсюда, у подножия священной горы Фудзи. 70 тонн зарина, по подсчетам сектантов, было достаточно, чтобы устроить всеобщий апокалипсис.

Здесь у них была целая деревня, которую окончательно сравняли с землей лишь три года спустя, после того, как были вывезен и утилизирован весь запас химического оружия. За годы активности тысячи человек были завербованы, в том числе за пределами Японии. В начале 90-х последователей гуру в России насчитывалось свыше 10 тысяч. В Москве сектантов принимал лично председатель Верховного совета Руслан Хасбулатов.

Адвокат Юдзи Накамура все эти 25 лет отстаивает с суде интересы пострадавших. "Аум Синрике" как будто давно нет, но последователи Асахары – никуда не делись, только называют они себя по-другому.

"Зариновая атака в токийском метро потрясла весь мир, но связанная с этим терактом организация существует. Пострадавшие и родственники жертв видят в этом угрозу и хотят, чтобы она как можно скорее была распущена. Эти люди должны раскаяться, мы добиваемся, чтобы вся их собственность была распродана в пользу пострадавшей стороны", — говорит адвокат Юдзи Накамура.

Тяжба против приверженцев учения сектантов тянется до сих пор. Они проиграли уже два суда, но отказываются платить (сумма — почти 10 миллионов долларов), подав апелляцию в Верховный суд.

Это невзрачное здание в одном из городов префектуры Сайтама недалеко от Токио – штаб-квартиры секты "Алеф", которая состоит из бывших членов "Аум Синрике". Попытаемся узнать, есть ли кто-нибудь внутри. На сайте секты написано, что они обещают избавление от страданий. Разумеется, никаких телефонов и вывесок. О существовании этого дома мы узнали из материалов дела, предоставленных нам адвокатом.

Звонок работает. Бросается в глаза контраст – сам дом внешне выглядит заброшенным, но система наружного наблюдения – совершенно новая, и счетчик электричества вращается подозрительно быстро. Либо нет никого, либо просто не хотят общаться.

По данным полиции, численность "Алеф" – около 1600 человек. Причем их филиалы – под видом секций по медитации – действуют, помимо Токио, еще в шести крупнейших городах страны.



Есть еще одна дверь, попробуем сюда позвонить. За дверью послышалось какое-то движение, но сразу все стихло. В том, что за нами наблюдают – сомнений никаких.

В этой тюрьме на окраине Токио – заключенный Тидзуо Мацумото (настоящее имя Асахары) и еще шесть иерархов секты были повешены два года назад, а накануне в Токио список жертв газовой атаки пополнился еще одним именем – умерла 56-летняя Сатико Асакава. С 20 марта 1995 года она была прикована к кровати из-за гипоксии мозга.