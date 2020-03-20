Седану Genesis G70 в России придумали новую комплектацию и перетряхнули старые

Genesis G70 в России оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором в двух вариантах мощности в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Четырехдверка сменила модельный год, причем смена отразилась исключительно на составе комплектаций: теперь их шесть.

Список пополнился исполнением Business, которое заняло позицию на ступеньку выше базовой версии Premier. В базовую стоимость Genesis G70 в России входят отделка экокожей, климат-контроль, мультимедийная система, электрорегулировки водительского кресла и 18-дюймовые колесные диски, а отличиями новой комплектации стали светодиодная оптика, подогрев руля, беспроводная зарядка на передней консоли и электромеханический стояночный тормоз с режимом автоматического удержания. Цена седана в России стартует с отметки в 2 199 000 рублей, а новая комплектация оказалась на 100 тысяч дороже.

Этим же набором, дополнив его электрорегулировками кресла пассажира, снабдили и следующую версию под названием Elegance - она стоит минимум 2 389 000 рублей. И эту комплектацию, и следующую по степени оснащения Advance можно снабдить опциональным пакетом Sport, в который включены 19-дюймовые колесные диски, декор кузова из темного хрома, спортивные акценты в интерьере и акустика Lexicon с 15 динамиками. А еще на уровне Advance стал доступен фирменный комплекс систем безопасности SmartSense.

Что касается топовых комплектаций Supreme и Sport, то они обзавелись цифровой приборной панелью с 3D-эффектом на базе экрана диагональю 12,3 дюйма. Минимальная цена таких седанов - 2 769 000 и 2 979 000 рублей соответственно.

Вполне вероятно, что нынешние изменения окажутся последними перед плановым рестайлингом седана, который, по слухам, намечен на нынешний год. Четырехдверке помимо доработок внешности обещают и пополнение моторной гаммы за счет нового 2,5-литрового турбомотора.