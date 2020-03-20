Томас Бах: у МОК есть разные сценарии проведения Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что у возглавляемой им организации есть несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио. Сам Бах с оптимизмом относится к перспективе проведения Игр в запланированные сроки.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Однако пандемия коронавируса может сорвать проведение Игр. Правительство Японии пока не спешит отменять или переносить соревнования.

"Мы рассматриваем разные сценарии. От начала Игр нас отделяют четыре с половиной месяца, и за это время может произойти многое. Большинство спортивных соревнований перенесены, но они перенесены на конец апреля – начало мая. Пока я с оптимизмом смотрю в будущее", — приводит слова Томаса Баха РИА Новости.