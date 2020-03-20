Эрлинг Холанд назвал лучшим молодым футболистом бундеслиги

Нападающий футбольной сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назван лучшим молодым игроком чемпионата Германии в вывшем дивизионе по итогам февраля. В пяти матчах последнего зимнего месяца Холанд забил в бундеслиге 4 гола.

Норвежец, которому не исполнилось еще и 20 лет, опередил в опросе таких же молодых конкурентов – французского хавбека "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку и немецкого оборонца "Кельна" Исмаиля Якобса.