Кабмин предоставит налоговую отсрочку до 1 мая компаниям в сфере культуры и спорта

Правительство РФ отсрочит уплату налогов и страховых взносов для компаний спорта и культуры, сообщается на сайте кабинета министров.

ФНС России поручается обеспечить отсрочку по уплате налогов, страховых взносов до 1 мая 2020 годадля компаний, работающих в области физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии, — сообщается в поручении премьер-министр РФ Михаила Мишустина.

Власти уже ввели ряд меры для поддержки экономики: предоставлена защита от банкротства авиакомпаний и туроператоров, льготные кредиты, налоговые каникулы, бизнес получил отсрочку по соцплатежам.

Временно отменяются налоговые и таможенные проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Для них расширена программа льготного кредитования и возможность реструктуризации кредитных долгов, увеличены субсидии, и увеличена капитализация региональных микрофинансовых организаций.