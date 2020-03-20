Tesla временно закрывает свои заводы в США

Акции Tesla упали на 8% после того, как компания объявила о временном закрытии своего завода в Фремонте. Кроме того, останавливается и нью-йоркское предприятие по выпуску солнечных панелей, устанавливаемых на крыши. Завод в Неваде, на котором выпускают элементы питания, пока продолжит работу.

“Несмотря на принятие всех известных мер предосторожности в отношении здоровья, продолжающиеся операции (по предотвращению распространения эпидемии) в ряде мест создали проблемы для наших сотрудников, их семей и наших поставщиков”, — говорится в сообщении Tesla.

Безусловно, уступить под давлением властей штата Калифорния, требующих изолировать сотрудников предприятий, Tesla пришлось совсем не вовремя. Компания как раз начала наращивать производство своего внедорожника Model Y. Ранее Маск заявлял, что спрос на эту модель будет гораздо выше, чем на все остальные автомобили Tesla.

При этом накануне в Twitter Илон Маск подчеркнул, что завод, недавно запущенный компанией в Китае, работает в нормальном режиме. Как сообщил агентству Reuters представитель Tesla в Шанхае, производственная мощность на китайском заводе превысила “докоронавирусный” уровень, и с 6 марта более 91% работников вернулись на работу.

Однако начало производства Model Y в Шанхае намечено только на 2021 год. Компания планирует расширить производственные мощности на китайском заводе. В первую очередь это касается выпуска комплектующих.

Между тем, как сообщили Reuters в Китайской ассоциации легковых автомобилей, в январе Tesla продала в Поднебесной 2620 машин, а в феврале — 3900. И это при том, что общее падение продаж на автомобильном рынке в КНР в феврале достигло 83%.

Однако далеко идущие планы Tesla нарушил коронавирус, пришедший в США, и требование руководства штата Калифорния отправить всех сотрудников по домам. Как отмечает Reuters, переговоры с чиновниками велись несколько дней, но компании Маска пришлось уступить.

Автопроизводитель заявил, что у него достаточно ликвидности, чтобы успешно справиться с длительным периодом неопределенности.

Tesla — не единственный американский автопроизводитель, закрывающий предприятия. Ранее об аналогичном решении сообщила Большая тройка из Детройта: Ford, General Motors и Fiat Chrysler.

При этом ранее Илон Маск заявил о том, что его предприятия могут заняться выпуском дефицитных во многих больницах аппаратов для искусственной вентиляции легких. Похожие переговоры власти США ведут также с GM и Ford. Однако в случае полной консервации предприятий, не факт, что задуманное удастся осуществить.