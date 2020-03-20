В Москве зафиксирован всплеск подключений домашнего интернета

Пока в Европе видеосервисы вынуждены снижать качество изображения, чтобы снизить нагрузку на сети, а на складах российских дистрибьюторов заканчиваются ноутбуки для удаленной работы, у эпидемии коронавируса обнаружился еще один "высокотехнологичный" эффект: рост спроса на домашний интернет.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников операторов связи, в Москве в последние дни резко выросло число заявок на подключение домашнего интернета. Сотрудники операторов пока справляются, но не исключено, что вскоре им придется работать в авральном режиме.

По данным МТС (владеет оператором МГТС), за четыре первых дня текущей недели в столице подключились к сети на 20% больше клиентов, чем в среднем подключались за неделю в прошлом месяце. У "Ростелекома" и "Вымпелкома" подключения выросли на 24%. Москва - не единственный регион, где наблюдается такая тенденция, хотя рост подключений более умеренный.

За 2019-й год число пользователей фиксированного скоростного интернета в Москве почти не выросло - по сравнению с 2018-м изменение составило всего 0,4%. Эксперты утверждали, что рынок перенасыщен и новых клиентов операторам на нем не найти.

Меняется в последние дни и суточное распределение пикового трафика. Если раньше в рабочие часы он был меньше, то сейчас в это время отмечается рост. Кроме того, трафик в Москве "мигрировал" из деловых центров в спальные районы.