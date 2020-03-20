Власти могут отсрочить ипотечные платежи и ввести нулевые тарифы для населения

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила ввести отсрочку ипотечных платежей и снизить ЖКХ-тарифы для населения в пострадавших регионах из-за коронавируса.

Правительство рассматривает предложение.

Из-за карантина в отдельных отраслях страны – туризм, транспорт, гостиницы, общепит, выставки и т.д. — поставлены под угрозу источники дохода населения, работающих в этих сферах бизнеса.

Поэтому необходимы дополнительные меры поддержки, заявила Светлана Чупшева на совещании, которое 18 марта в Кузбассе провел первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.

"Важной мерой могла бы стать отсрочка платежа по ипотеке для семей, чей доход существенно пострадал от эпидемии коронавируса. Кроме того, имеет смысл рассмотреть оплату начисленных за это время процентов за счет средств федерального бюджета", — отметила Светлана Чупшева.

Платеж по ипотеке — существенная статья расходов российских семей. Согласно опросам ВЦИОМ, в 2019 году средний платеж по ипотеке составил 21-22 тысячи рублей — около 25-30% совокупного дохода семьи.

Необходимо и снижение тарифов для населения. Поэтому глава АСИ предложила пересмотреть инвестиционные программы госкомпаний — естественных монополий.

Необходимо пересмотреть инвестиции и отказаться от неактуальных проектов – это поможет сэкономить необходимые деньги. Их можно направить в специально сформированные фонды.

Эти деньги из фондов инфраструктурных монополий могут быть направлены на поддержку отдельных секторов экономики или населения, пострадавшего от карантина, "вплоть до "обнуления" тарифа для них", — отметила Чупшева.

Эти фонды могут пополниться и за счет сокращения затрат госкомпаний, а снижения кредитной нагрузки для них за счет рефинансирования коммерческих кредитов по сниженной ставке.

Власти уже ввели ряд меры для поддержки экономики: предоставлена защита от банкротства авиакомпаний и туроператоров, льготные кредиты, налоговые каникулы, бизнес получил отсрочку по соцплатежам.

АСИ ожидает снижения ключевой ставки Центробанка и отмены нормативов и резервов для коммерческих банков на полгода. Это поможет и экономике, и населению.