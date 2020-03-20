Шахматы. Лижэнь переиграл Каруану на турнире претендентов

В Екатеринбурге прошли партии 3-го тура турнира претендентов на мировую шахматную корону. Единственной результативной партией стал поединок китайца Дина Лижэня и американца Фабиано Каруаны. Шахматист из Китая, проигравший на старте две партии, победил одного из лидеров.

Каруана шел в четверке лидеров вместе с россиянином Яном Непомнящим, китайцем Ван Хао и французом Максимом Вашье-Лагравом. Теперь трое последних, сыграв свои партии вничью, остались на верхней строчке без Каруаны.

Непомнящий поделил очки с соотечественником Кириллом Алексеенко, еще один россиянин Александр Грищук сыграл вничью с Ван Хао, Вашье-Лаграв не смог одолеть Аниша Гири (Нидерланды).

После 3-х туров на турнире предусмотрен перерыв. Пока турнирное положение следуещее: Непомнящий, Вашье-Лаграв, Хао – по 2 очка, Каруана, Грищук – по 1,5, Лижэнь, Гири, Алексеенко – по 1.