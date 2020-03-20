Число жертв коронавируса превысило десять тысяч

От вызываемой коронавирусом COVID-19 пневмонии в мире 20 марта скончалось 10 тысяч 184 человека. На 10 часов утра московского времени заразились коронавирусом 247 тысяч 705 человек. Возросло число и выздоровевших. Их теперь 86 тысяч 75 человек.

Печальное первенство у Китая по количеству смертей перехватила и уверенно удерживает Италия, сообщает карта коронавируса Центра системных исследований и инжиниринга Университета Джона Хопкинса. В Италии от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений погибли 3 тысячи 405 человек, в Китае цифра по смертности – 3 тысячи 133. В Италии сейчас инфицированы коронавирусом более 41 тысячи человек, в Китае заболеваемость превышает 81 тысячу человек.

1284 смерти на более чем 18 тысяч заболеваний приходится в Иране. В Испании примерно при той же численности заболевших смертных случаев меньше – 833. На 11 тысяч пациентов с коронавирусом 372 смерти во Франции и 137 случаев гибели людей от коронавируса на 2716 заболевших в Соединенном Королевстве.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал изгнать коронавирус жесткими мерами из Соединенного Королевства за 12 недель.

В России выявленных случаев заражения пока 199. При этом почти половина приходится на Москву – 98. Коронавирусная инфекция расширила свой охват с 15 до 23 российских регионов. В официальных данных в России нет погибших от коронавируса. Однако 19 марта в Москве скончалась 79-летняя преподавательница вуза. 13 марта она была госпитализирована, у нее подтверждено наличие коронавируса. Однако российские медики утверждают, что женщина умерла не от пневмонии, а от сопутствующих хронических заболеваний.

В Москве закрыты до 12 апреля школы и детские сады. Минкультуры рекомендовал воздержаться от проведения концертов, сеансов в кинотеатрах, спектаклей в театрах. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку, если это возможно.