Владимир Путин поздравил Ирину Антонову с 98-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с президента Пушкинского музея Ирину Антонову. 20 марта ей исполняется 98 лет.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что Антонова посвятила свою жизнь сохранению бесценного культурного, духовного достояния нашей страны и по праву снискала себе авторитет как блестящий профессионал и выдающийся представитель мирового музейного сообщества. Путин назвал Антонову неутомимым энтузиастом и подвижником, преданным своему делу.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Она возглавляла Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея.

В интервью ТАСС Ирина Александровна рассказала, что отметит 98-летие, работая в домашней обстановке, так как музей в настоящее время закрыт. Она готовит цикл лекций "Пятое измерение" для телеканала "Культура". "Самое главное — стараться ни в коем случае не потерять те ценности, в которые вы верили, которые оправдали себя на протяжении вашей жизни, — уверена она. — Вот вы любили театр, прогулки — все в жизни, что вам дорого, старайтесь сохранить как можно дольше".