В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

В Нижнекамске (Татарстан) за распространение фейковой информации о коронавирусе на местную жительницу составлен административный протокол, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.

По данным полиции, как только женщина узнала о том, что ее сообщение отправлено большому числу пользователей мессенджера, она сообщила знакомым, что это неправда. После этого женщина пришла в телерадиокомпанию, чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. Вскоре был показан репортаж-опровержение.

За распространение ложной информации нарушительница привлечена к административной ответственности по статье "Злоупотребление свободой массовой информации" КоАП РФ.

В Татарстане зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции — у прибывшего из-за рубежа гражданина Франции. В настоящее время медики оценивают его состояние как "близкое к удовлетворительному".