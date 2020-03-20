Денежная база в России выросла с 6 по 13 марта на 132 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении увеличился к 13 марта на 1,2% (на 132 млрд руб.) до 11 трлн 118 млрд руб. против 10 трлн 986 млрд руб. к 6 марта, сообщает Банк России.

Денежная база в узком определении включает в себя наличные деньги в обороте (с учетом денег в кассах кредитных организаций) и деньги на счетах обязательных резервов по привлеченным банками средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Денежная база в широком определении уменьшилась в феврале 1,2% до 17 трлн 94,5 млрд руб.

Объем наличных денег в обращении составил к 1 марта 10 трлн 448,1 млрд руб. (+ 2% к январю).

Денежная база в широком определении включает в себя наличные деньги в обороте, деньги в кассах кредитных организаций, деньги на счетах обязательных резервов по привлеченным банками средствам в национальной и иностранной валюте, депонируемые в ЦБ, деньги на корреспондентских счетах в рублях, рублевые вложения кредитных организаций в облигации ЦБ и иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями.