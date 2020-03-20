Моряки судна "Патриот" вернутся на родину

Моряки судна "Патриот" наконец смогут вернуться на родину. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", весь экипаж в составе 19 человек вылетел в Японию из КНР сегодня утром. Уже оттуда, предположительно после полудня, они смогут улететь во Владивосток.

В январе этого года члены экипажа танкера "Патриот" направили генконсулу РФ в Гуанчжоу коллективное письмо. В нем содержалась информация о сложностях, возникших с возвращением моряков домой. Из-за финансовых проблем экипаж не мог вернуться на родину из китайского порта Нингдэ. Судоходная компания "Гудзон", которой принадлежало судно, попросило помочь в репатриации экипажа. После подготовки пакета необходимых документов вопрос был решен положительно.

Как удалось установить приморской транспортной прокуратуре, члены экипажа не получили зарплату за ноябрь-декабрь 2019 года и за январь 2020 года. Всего — более 1,6 млн рублей. Сейчас в суд направлены исковые заявления для взыскания с работодателя — ООО "СК Гудзон" — долга, а также компенсации за задержки с ее выплатой.

Сообщается, что в токийском аэропорту моряков уже ждут представители консульства. На самолете авиакомпании "Сибирь" они отправятся во Владивосток.