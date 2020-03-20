"Инсайт" загнал бур в грунт Марса, нажав на него ковшом

Инженеры, стремясь спасти эксперимент "Крот" марсианской миссии "Инсайт", прибегли к последнему и самому опасному средству. Они нажали на бур сверху ковшом манипулятора, рискуя оборвать кабель и вывести прибор из строя. Похоже, смелая стратегия принесла плоды.

Напомним, что инструмент Mole ("Крот") представляет собой бур, работающий по принципу отбойного молотка. За собой он тянет кабель с 14 датчиками температуры. Задача эксперимента - измерить, во-первых, поток тепла из недр планеты, а во-вторых, теплопроводность грунта.

Аппарат начал работу 18 февраля 2019 года. Планировалось, что за несколько недель он достигнет пятиметровой глубины. Однако зонд буквально застрял на отметке в 35 сантиметров. Как полагают специалисты, грунт в этом месте не обеспечивает нужного трения между стенкой скважины и буром. В результате последний просто подпрыгивает на месте.

Инженеры использовали единственное средство, которое у них есть: манипулятор с ковшом на конце. Они несколько раз пытались нажать на "почву" рядом с буром, чтобы это давление передалось стенке скважины и увеличило трение. Это не принесло результата.

Тогда эксперты прижали бур к краю скважины, нажав на него сбоку. Это позволило "Кроту" продвинуться на несколько дополнительных сантиметров, но и только.

На анимации выше ковш прижимает бур к краю скважины сбоку.

Специалисты попытались частично засыпать скважину, чтобы уменьшить её диаметр и тем самым увеличить трение. Но и это не привело к успеху.

Тогда команда проекта решилась прибегнуть к последнему средству. Ковш манипулятора нажал на бур сверху, буквально заталкивая его в глубь.

Эту меру инженеры приберегали на крайний случай, опасаясь повредить кабель. Последний обеспечивает буру электроэнергию и связь, а также несёт те самые датчики, ради которых и роется скважина.

Но в данном случае риск оправдан. Во-первых, другого выхода, по-видимому, нет. Если оставить всё как есть, "Крот" всё равно не выполнит свою миссию. А во-вторых, каждой манипуляции с ковшом предшествовали многочисленные тренировки на точных копиях бура и манипулятора, находящихся на Земле. За месяцы неудачных попыток помочь "Инсайту" члены команды приобрели виртуозные навыки управления "лопатой" (которая, напомним, ни для чего подобного не предназначалась).

Несколько дней назад в НАСА приступили к реализации нехитрой максимы: чтобы дело сдвинулось с места, нужно надавить. И вот в официальном твиттере проекта появилось сообщение, что "Крот" действительно зарылся чуть глубже в марсианский грунт.

Как уточняет ресурс Popular Science, бур, прижатый сверху ковшом, выполнил 25 ударов по грунту. В идеальных условиях он при этом углубился бы примерно на пять сантиметров. В реальности же, похоже, продвижение составило около одного сантиметра.

Возможно, бур преодолеет трудный участок и дальше пойдёт уже самостоятельно. Если же он по-прежнему, как плохой работник, будет нуждаться в давлении сверху, инженеры готовы ему помочь. Когда инструмент уйдёт ниже краёв скважины, её засыплют и будут нажимать на грунт, чтобы передать этот импульс "Кроту".

Если же бур вновь остановится, по-видимому, на этом эксперименте придётся поставить крест. К счастью, миссия "Инсайта" им отнюдь не исчерпывается. Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об итогах первых десяти месяцев, проведённых зондом на Марсе.