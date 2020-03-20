Банк России удвоил продажу валюты для поддержки рубля

Банк России в 2,2 раза увеличил продажу валюту на Московской бирже ради поддержки курса рубля.

Регулятор с расчетами 19 марта продал валюту на российском рынке на сумму 7,7 миллиарда руб., согласно данным на сайте ЦБ РФ.

В начале текущей недели Банк России в 1,5 раза увеличил объем продажи валюты на Мосбирже для поддержки курса рубля.

Ранее регулятор тратил на поддержку рубля около 3,5 миллиарда руб., затем ЦБ увеличил продажу валюты на Мосбирже до 5,5 миллиарда руб. в день, а сейчас уже и примерно около 8 миллиардов рублей в день.

В последние дни рубль сильно обесценился из-за обвала цены нефти на мировых биржах, и ЦБ увеличил поддержку курса.

Сегодня курс покупки доллара с расчетами "сегодня" снизился к 12:18 мск на 2,6 руб. до 77,74 руб., евро – на 3 руб. до 83,75 руб., согласно данным торгов.