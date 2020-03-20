ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

Федеральная служба безопасности России совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) на территории Крыма, Коми и Ростовской области. Она осуществляла ресурсное обеспечение боевиков.

Участники преступной ячейки создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности. Для прикрытия использовалась благотворительность. В результате на счета террористов и их пособников было перечислено около двух миллионов рублей.

По адресам проживания участников преступной ячейки были проведены обыски, в результате которых были изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, документальные материалы, которые подтверждали противозаконные действия.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.



Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали члена законспированной преступной ячейки, которая переправила для террористической организации более 25 миллионов рублей.