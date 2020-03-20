Цена нефти устремились выше $30 за баррель

Цены на нефть быстро растут второй день подряд после обвального падения до рекордно низких уровней. Нефть начала дорожать вечером 19 марта на 6-7% и сегодня рост продолжается. Все дело в Трампе.

Цена контрактов на поставку нефти резко выросла с 9 утра на 6-7%.

По данным торгов на 11:20 мск, стоимость барреля европейского эталона Brent выросла на 6,4% до $30,4 за баррель, а американского сорта WTI – на 7% до $28.

Российский экспортный сорт Urals подорожал до $25 после обвала до $19 за баррель. Но этого по-прежнему мало: российский бюджет составлен по цене выше $40 за баррель.

"Высока вероятность продолжения роста до $40 за баррель на фоне активных мер со стороны Дональда Трампа. После того, как президент США пополнил стратегические запасы США дешевой нефти на 77 миллионов баррелей и выразил поддержку индустрии, он, безусловно, попытается договориться с Саудовской Аравией урегулировать цены, чтобы в дальнейшем снизить давление для всей сланцевой отрасли, которая переживает сейчас самые худшее времена", — отметил Искандер Луцко , главный инвестиционный стратег ITI Capital.