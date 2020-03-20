В России выздоровели девять заболевших коронавирусом

В России выздоровели девять человек, переболевших коронавирусом COVID-19. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Пять случаев выздоровления, о которых было известно ранее, это два китайца, выписанные в середине февраля, два гражданина России и один итальянский студент. Еще четверо выздоровевших — это пациенты в Москве, сообщает "Интерфакс".

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что четверо пациентов — две женщины и два мужчины — с коронавирусом полностью выздоровели и выписаны из инфекционной больницы. По ее словам, пациенты здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни.

Накануне стало известно о том, что число заболевших выросло на 52. Таким образом, всего в России зарегистрировано всего 199 случаев коронавируса. Из них в Москве – 98. Всего в мире заразились почти 250 тысяч человек, число жертв превысило 10 тысяч.

Между тем российские ученые полностью расшифровали геном нового коронавируса. В Новосибирске начались испытания прототипов вакцины против COVID-19.