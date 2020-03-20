Хозяин квартиры погиб при взрыве газа в пермской пятиэтажке

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома в Перми, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

Взрыв прогремел днем 20 марта на третьем этаже (в сводках речь идет о четвертом) пятиэтажки на улице Чернышевского. По предварительным данным, в квартире сдетонировала газовоздушная смесь, ударной волной выбило рама на окнах, после чего начался пожар. Во время тушения спасатели обнаружили тело хозяина квартиры, три человека пострадали.

Несущие конструкции не пострадали, угрозы обрушения нет, отметили в ведомстве. Следователи сейчас устанавливают, что стало причиной ЧП.