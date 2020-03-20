Кремль уточнил ситуацию с контактами президента России и саудовским принцем

Владимир Путин пока не планирует телефонные переговоры с руководством Саудовской Аравии, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне появилась информация, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд хотел поговорить с президентом России о судьбе сделки ОПЕК+, но в Кремле ему отказали.

"Нет, не звонил", — опроверг эти слухи Дмитрий Песков.

ТАСС напоминает, что 6 марта 2020 года министры стран ОПЕК+ не договорились о параметрах продления сделки по сокращению добычи нефти. В Организации стран-экспортеров нефти предлагали снизить дополнительно до конца текущего года добычу нефти на полтора миллиона баррелей в сутки. Москва на такие условия не согласилась. В результате ожидается, что с апреля все ограничения по нефтедобычи для участвовавших в соглашении стран будут сняты.

Саудовская Аравия после этого развязала нефтяную войну – она заявила о резком увеличении нефтедобычи и предложила покупателям продукт со скидкой более 10 долларов за баррель. В результате цена североморской нефти за полмесяца упала с отметки около 50 долларов за бочку до ниже чем 25 долларов. Это минимальная цена марки Brent с 2003 года.

Вслед за нефтяными ценами последовал рубль. Курс доллара превышал 81 рубль, а евро приближался к отметке в 90.

20 марта доллар стоит на 12 часов по Москве 77,7 рубля, а евро – 83,88. Цена марки Brent при этом составляет 29,37 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил о желании купить много нефти для американских стратегических запасов по хорошей цене. Также экспорт нефти из России в Китай снизился на треть из-за пандемии коронавируса COVID-19.