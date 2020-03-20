В России отменят весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами

Ространснадзор приостановит с 25 марта по 25 апреля проведение весового контроля грузовиков, которые перевозят товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.

Речь идет о грузовиках, перевозящих продукты питания, детские товары, лекарства в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентовым верхом, поясняет Ространснадзор.

Такая мера введена во исполнение правительственного плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения обстановки в связи с распространением коронавируса, подчеркивает ведомство.