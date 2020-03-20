Тема:

Коронавирус 8 минут назад

20 марта 202011:59

Пандемия и безработица. Обладатель Кубка мира уволил всех игроков

bollnasbandy.se

Один из сильнейших клубов Швеции по хоккею с мячом (бенди) "Боллнес" сообщил накануне всем своим игрокам, что контракты с ними будут расторгнуты. На увольнение хоккеистов повлияла пандемия коронавируса и не слишком благополучная финансовая ситуация в команде.

"Наши партнеры и спонсоры оказались в сложной ситуации, — заявил на официальном сайте клуба глава "Боллнеса" Маркус Нюгрен. – Также у нас был тяжелый с точки зрения финансирования год, когда доходы не соответствовали ожиданиям".

По словам функционера, руководству "невероятно грустно принимать такие меры, но другого выхода нет, потому что мы не знаем, какие возможности будут у нас в следующем сезоне".

При этом клуб все-таки рассчитывает на возрождение. Как сообщил один из менеджеров команды Роберт Линдгрен, после того, как появится понимание ситуации с бюджетом, пройдут индивидуальные беседы с каждым потенциальным игроком: "Но ситуация очень сложная. Хотя я надеюсь, что мы вернемся сильной организацией уже осенью".

На старте сезона-2019-2020 "Боллнес" завоевал Кубок мира. В национальном чемпионате команда "оранжевых" дошла до полуфинала Элитсерии, уступив в борьбе за финал "Вилле".

Ранее по теме

Сейчас

12:39

Эдуарда Лимонова похоронили Троекуровском кладбище

11:18

В России выздоровели девять заболевших коронавирусом

11:15

ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

10:55

Число жертв коронавируса превысило десять тысяч

07:53

Число жертв COVID-19 приблизилось к 10 тысячам

04:34

Олимпийский огонь прибыл в Японию

03:43

Саммит G7 в США пройдет в формате телеконференции

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В России выздоровели девять заболевших коронавирусом

В России выздоровели девять заболевших коронавирусом

54 минуты назад
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

2 часа назад
Ученые положили конец слухам о коронавирусе

Ученые положили конец слухам о коронавирусе

25 минут назад
Власти могут отсрочить ипотечные платежи и ввести нулевые тарифы для населения

Власти могут отсрочить ипотечные платежи и ввести нулевые тарифы для населения

1 час назад

Трансляции

15:00

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
Все трансляции
Названы новые симптомы заражения коронавирусом

Названы новые симптомы заражения коронавирусом

2 часа назад
ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

1 час назад
Стало понятно, зачем людям на удаленке столько туалетной бумаги

Стало понятно, зачем людям на удаленке столько туалетной бумаги

39 минут назад
Под шумок коронавируса: Польша засматривается на Калининградскую область

Под шумок коронавируса: Польша засматривается на Калининградскую область

2 часа назад
Цена нефти устремились выше $30 за баррель. Надолго ли?

Цена нефти устремились выше $30 за баррель. Надолго ли?

1 час назад
"Инсайт" загнал бур в грунт Марса, нажав на него ковшом

"Инсайт" загнал бур в грунт Марса, нажав на него ковшом

1 час назад
Число жертв коронавируса превысило десять тысяч

Число жертв коронавируса превысило десять тысяч

1 час назад
Депутата подозревают в избиении девушки в своей квартире

Депутата подозревают в избиении девушки в своей квартире

44 минуты назад
Начались испытания российской противокоронавирусной вакцины

Начались испытания российской противокоронавирусной вакцины

9 часов назад
Кино по выходным: фильмы для души и сердца

Кино по выходным: фильмы для души и сердца

1 час назад
"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

18.03.2020 15:59
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Пандемия и безработица. Обладатель Кубка мира уволил всех игроков

Пандемия и безработица. Обладатель Кубка мира уволил всех игроков

38 минут назад
Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

52 минуты назад
Хозяин квартиры погиб при взрыве газа в пермской пятиэтажке

Хозяин квартиры погиб при взрыве газа в пермской пятиэтажке

1 час назад
Мини-футбол. Финал четырех Лиги чемпионов отложен

Мини-футбол. Финал четырех Лиги чемпионов отложен

1 час назад
В России отменят весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами

В России отменят весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами

1 час назад
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

1 час назад
Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

1 час назад
Денежная база в России выросла с 6 по 13 марта на 132 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 6 по 13 марта на 132 млрд рублей

1 час назад
Владимир Путин поздравил Ирину Антонову с 98-летием

Владимир Путин поздравил Ирину Антонову с 98-летием

1 час назад
25 лет назад сектанты устроили зариновую атаку в токийском метро

25 лет назад сектанты устроили зариновую атаку в токийском метро

2 часа назад
Тувинская школьница отбилась от насильника в своей квартире

Тувинская школьница отбилась от насильника в своей квартире

2 часа назад
Tesla временно закрывает свои заводы в США

Tesla временно закрывает свои заводы в США

2 часа назад
Итальянский сценарий пугает Европу, но Джонсон обещает изгнать коронавирус

Итальянский сценарий пугает Европу, но Джонсон обещает изгнать коронавирус

2 часа назад
Томас Бах: у МОК есть разные сценарии проведения Олимпиады

Томас Бах: у МОК есть разные сценарии проведения Олимпиады

2 часа назад
Все в лес: заповедный уголок тишины и спокойствия в самом центре Москвы

Все в лес: заповедный уголок тишины и спокойствия в самом центре Москвы

2 часа назад
МИД России направил ноту протеста Франции за отказ принять круизный лайнер

МИД России направил ноту протеста Франции за отказ принять круизный лайнер

3 часа назад
Переход россиян на удаленку и падение рубля привели к дефициту ноутбуков

Переход россиян на удаленку и падение рубля привели к дефициту ноутбуков

3 часа назад
Тестирование "устойчивого рунета" отложили из-за коронавируса

Тестирование "устойчивого рунета" отложили из-за коронавируса

3 часа назад
Netflix снизит качество видео, чтобы Европа не осталась без интернета

Netflix снизит качество видео, чтобы Европа не осталась без интернета

3 часа назад
Группа российских дайверов не может вылететь из Египта из-за коронавируса

Группа российских дайверов не может вылететь из Египта из-за коронавируса

3 часа назад
Коронавирус закрывает исламские святыни и ссорит страны между собой

Коронавирус закрывает исламские святыни и ссорит страны между собой

3 часа назад
Nokia представила смартфон Джеймса Бонда и "кнопку" за 39 евро

Nokia представила смартфон Джеймса Бонда и "кнопку" за 39 евро

4 часа назад
Погуляли на славу: актер Емельянов и модель Бобкова вляпались в пьяный скандал с уголовщиной

Погуляли на славу: актер Емельянов и модель Бобкова вляпались в пьяный скандал с уголовщиной

10 часов назад
Чудовищная ошибка врачей Краснодара: онкологи прооперировали здорового человека

Чудовищная ошибка врачей Краснодара: онкологи прооперировали здорового человека

10 часов назад
"Коронавирусу и не снилось": доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

"Коронавирусу и не снилось": доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

17 часов назад
Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями

Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку