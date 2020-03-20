Пандемия и безработица. Обладатель Кубка мира уволил всех игроков

Один из сильнейших клубов Швеции по хоккею с мячом (бенди) "Боллнес" сообщил накануне всем своим игрокам, что контракты с ними будут расторгнуты. На увольнение хоккеистов повлияла пандемия коронавируса и не слишком благополучная финансовая ситуация в команде.

"Наши партнеры и спонсоры оказались в сложной ситуации, — заявил на официальном сайте клуба глава "Боллнеса" Маркус Нюгрен. – Также у нас был тяжелый с точки зрения финансирования год, когда доходы не соответствовали ожиданиям".

По словам функционера, руководству "невероятно грустно принимать такие меры, но другого выхода нет, потому что мы не знаем, какие возможности будут у нас в следующем сезоне".

При этом клуб все-таки рассчитывает на возрождение. Как сообщил один из менеджеров команды Роберт Линдгрен, после того, как появится понимание ситуации с бюджетом, пройдут индивидуальные беседы с каждым потенциальным игроком: "Но ситуация очень сложная. Хотя я надеюсь, что мы вернемся сильной организацией уже осенью".

На старте сезона-2019-2020 "Боллнес" завоевал Кубок мира. В национальном чемпионате команда "оранжевых" дошла до полуфинала Элитсерии, уступив в борьбе за финал "Вилле".