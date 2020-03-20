Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

На Русскую равнину на короткое время возвратится прохладная, солнечная, без существенных осадков погода. В гребне антициклона температура воздуха на несколько дней опустится до значений ниже климатической нормы на 2-3°.

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днём +1…+3°, по ночам -3…-6°, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Санкт-Петербурге будет солнечно, без осадков, по ночам заморозки, в дневные часы около 0°.



На Русском Севере антициклон обеспечит малооблачную погоду. В Мурманске в субботу -4…-6°, в воскресенье -2…0°. В Архангельске -3…-1°. В Нарьян-Маре в субботу -5…-7°, в воскресенье -2…-4°.

В Черноземье, в зоне влияния волнового циклона, пройдут небольшие осадки, похолодает. В Воронеже, Курске и Белгороде в субботу +5…+7°, в воскресенье 0…+2°.

В Поволжье, на фоне повышения атмосферного давления, обойдётся без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе 0…+2°, в Казани в субботу +1…+3°, в воскресенье -2…0°. В Астрахани +12…+14°.

На юге, в области повышенного атмосферного давления, погода будет солнечной, местами пройдут кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону и Сочи +10…+12°, в Краснодаре, Севастополе и Ялте до +15°.

На Урале, в тылу циклона, местами пройдут небольшие осадки. В Екатеринбурге и Челябинске днём 0…+3°, в Нижнем Тагиле, Тюмени +1…-2°.

В Западной Сибири погоду обусловит циклон, будет облачно, ветрено, пройдут осадки. В Омске, Новосибирске +2…+4°. На востоке, в области повышенного атмосферного давления, будет солнечно и тепло. В Красноярске, Иркутске и Братске, +8…+11°.

На юге Дальнего Востока сильные снегопады, метели, с усилением ветра до 15-20 м/с сохранятся только на Сахалине. В Приморье и в Хабаровском крае погода наладится. Во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре +3…+5°. В Южно-Сахалинске около 0°.